Vecinos celebran el cumpleaños de Villa Luro, y el de Alberto Castillo

El próximo Domingo 7 de Diciembre, desde las 17, el barrio de Villa Luro celebra su día, y el cumpleaños de Alberto Castillo. Será en la plazoleta que lleva el nombre del cantor, en Escalada y Emilio Castro.

PROGRAMA

17 hs: Presentación, y plantación de olivo.

17,30 hs: Tango en trío, Jorge Donadío y grupo.

18 hs: Tango crítico, taller abierto para milonguear, vinculando tango, memoria y contexto (actividad a la gorra).

18,45 hs: Producciones del Taller Literario (Grupo Gabriela Cerrini).

19,10 hs: Canta Adriana Quiroga.

19,20 hs: Osvaldo y Cia. (tango instrumental).

19,45 hs: Lectura de poemas alusivos al barrio (Graciela Romero).

19,55 hs: Cierre con la Murga Fortineros de Corazón.

Relacionado