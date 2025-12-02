Muestras de fin de año, de los talleres del Centro Cultural Versalles

Muestras de fin de año de los talleres de los centros culturales barriales. Vecinos de la Ciudad que participan de la oferta de talleres culturales en los barrios cierran el año con muestras y producciones artísticas.

En el Centro Cultural Versalles (Bruselas 785, Versalles) habrá muestras de:

Taller de Circo, Plástica y Danzas urbanas . Jueves 4 de diciembre, 18:30 h

. Jueves 4 de diciembre, 18:30 h Muestra de todos los talleres de niños, Jueves 4 de diciembre, 18:30 h

– Muestra de todos los talleres de adultos. Viernes 5 de diciembre, 18 h

