2 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

23-haciendo cuentas

¿La economía crece, o es otro mito urbano?

La Bocina 1 de diciembre de 2025
28-milei

“Las pymes no son prioridad para Milei”

La Bocina 1 de diciembre de 2025
30-linea 99

En diciembre vuelve a aumentar el transporte: 4,3% en CABA, 14,3% en PBA

La Bocina 30 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

02-talleres

Muestras de fin de año, de los talleres del Centro Cultural Versalles

La Bocina 2 de diciembre de 2025
02-marcha auh

Organizaciones sociales marchan contra los recortes a la AUH

La Bocina 2 de diciembre de 2025
05-expo empleo

Expo Empleo Barrial, para personas con discapacidad

La Bocina 2 de diciembre de 2025
23-haciendo cuentas

¿La economía crece, o es otro mito urbano?

La Bocina 1 de diciembre de 2025