Organizaciones sociales marchan contra los recortes a la AUH

Las organizaciones sociales agrupadas en Territorios en Lucha convocaron para este miércoles a las 11 a una marcha al Congreso contra los recortes en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Salario Familiar que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

“Con las Pibas y los Pibes NO!”, sostiene la consigna con la que los movimientos sociales realizaron el llamado a marchar desde las 11 al Congreso.

La manifestación se realizará también para oponerse al proyecto de reforma laboral y el Presupuesto 2026 que impulsa el gobierno libertario en sesiones extraordinarias en el Congreso.

“El proyecto de ley del Presupuesto 2026, propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. Esa normativa es la que vincula las actualizaciones de las asignaciones familiares y la AUH a la fórmula de movilidad previsional de ANSES, basada en la inflación”, argumentaron en un comunicado de prensa.

Y consideraron que esa decisión deja “peligrosamente, a merced de Sandra Pettovello, la actualización de estas prestaciones de forma discrecional“.

“Seguiremos denunciando públicamente y en las calles, cada medida contra nuestro pueblo”, enfatizaron en el mismo parte de prensa.

Relacionado