Reversionan las canciones de Valeria Lynch, en el Palacio Libertad

Esenciales es el ciclo de conciertos del Palacio Libertad que celebra la obra de artistas y géneros de diferentes épocas mediante la revisión de grabaciones emblemáticas, interpretadas por destacados directores y músicos invitados que imprimen su propia huella a las obras.

En esta oportunidad, se propone un recorrido por la vida y obra de una de las artistas más singulares de la cultura popular argentina. Figura querida y reconocida, Valeria Lynch logró en más de cinco décadas de trayectoria una masividad enorme, gracias a su estilo interpretativo, al carisma, a sus himnos románticos y a la capacidad para reinventarse pasando por el pop, la balada y el rock.

Con dirección y arreglos de Gaspar Scabuzzo, el concierto revisita su repertorio con nuevos arreglos y una mirada contemporánea, manteniendo la esencia y la fuerza de sus canciones. Entre sus hitos, se encuentran himnos como Qué ganas de no verte nunca más, Señor amante, Me das cada día más, Ámame en cámara lenta, Como una loba y La extraña dama.

Las interpretaciones estarán a cargo de Natalia Cociuffo, Sol Bardi, Amal, Sergio Miranda y Jessica Yacovino, en compañía de un ensamble musical integrado por Urkel en guitarra, Martín Lozano en bajo, Roberto Saver en batería e Ignacio Svatcha en percusión, junto con un cuarteto de cuerdas y una sección de trompeta, saxo y flauta.

Además, al finalizar la función del sábado 20 –que será transmitida en vivo por nuestra radio online–, Valeria Lynch será distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación. La cantante recibirá el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría de Cultura de la Nación.

Funciones

Sábado 20 de junio, 20 h

Domingo 21 de junio, 19 h

Reserva de entradas La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 h, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario. Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 h y hasta el horario de inicio de la función, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala. Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 h. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala. Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected] Sábado 20 de junio, 20 h

Reservas

Domingo 21 de junio, 19 h

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