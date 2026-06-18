El Gobierno de la Ciudad licita la privatización de espacios verdes

La Ciudad inició una licitación pública para instalar servicios en 16 parques y plazas de más de cinco hectáreas. El objetivo es mejorar la experiencia de los vecinos en el espacio público mediante la inversión privada en infraestructura como puestos de café, baños públicos, espacios para bicicletas, conectividad Wi-Fi e iluminación, sin generar costos ni para el Gobierno de la Ciudad ni para los porteños.

La licitación contempla la construcción, instalación y operación de 16 áreas de servicios con una inversión privada estimada en US$ 4,6 millones y un plazo de obra de seis meses. También se sumarán sectores de biblioteca y otras prestaciones que contribuyen a una mayor seguridad, accesibilidad y disfrute de los porteños.

“Abrimos la licitación para sumar cafés y baños en parques y plazas de la Ciudad. Como en las mejores ciudades del mundo. Y sin costarle un peso a los porteños”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los permisos de uso tendrán una duración de cinco años. Y para cada caso se estableció un canon de base mensual fijado por el Banco Ciudad que comenzará a abonarse una vez amortizada la inversión comprometida.

“Cada nueva inversión que llega a Buenos Aires genera empleo y moviliza la economía. Con esta propuesta estamos incorporando servicios que hacen más cómodos y seguros nuestros parques y plazas, pero además estamos promoviendo trabajo, actividad comercial y desarrollo local”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Hernán Lombardi. Y agregó: “Es una muestra concreta de cómo la articulación inteligente entre el Estado y el sector privado puede generar beneficios para todos los porteños”.

Los espacios verdes incluidos en la propuesta son: Parque La Isla (Paternal), Parque Los Andes (Chacarita), Parque de las Américas (Belgrano), Plaza Armenia (Palermo), Plaza Club Alemán de Equitación (Palermo), Parque Chacabuco, Parque Indoamericano (Villa Soldati), Plaza España (Barracas), Parque Micaela Bastidas (Puerto Madero), Parque de los Patricios, Parque Mujeres Argentinas (Puerto Madero), Parque Thays (Recoleta), Plaza Sicilia (Palermo), Parque Velódromo de la Ciudad (Palermo), Parque Ernesto Jaimovich (Palermo) y Plaza Florencio Sánchez (Palermo).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 4.950, el proceso se encuentra actualmente en etapa de Concurso Público y la presentación de ofertas está prevista para el 24 de junio, fecha que podría modificarse en caso de solicitarse una prórroga.

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