Se estrena en el Gaumont y otras salas “Tristán y los días por venir”
Tristán y los días por venir, el nuevo documental de las directoras de Cuidadoras, Martina Matzkin y Gabriela Uassouf, se estrena este jueves. La película se filmó durante 7 años y es un retrato del crecer. Acompaña al protagonista en su transición de género, invitándonos a descubrir que tanto crecer como transicionar son procesos sin fin ni comienzo, sólo posibles en comunidad.
FUNCIONES CONFIRMADAS
Del jueves 18 al miércoles 24 de junio, a las 21hs, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA. Entradas, acá.
Jueves 18, viernes 19, domingo 21, martes 23 y miércoles 24 de junio, a las 18hs, en Espacio INCAA Eco Select, C.C. Islas Malvinas (19 y 51), La Plata.
Jueves 25 de junio, a las 18hs, en Espacio INCAA Cine Teatro Municipal Quilmes, Mitre 721, Quilmes.
Miércoles 1 de julio, a las 19hs, en el Cine Teatro Helios, Blvd. San Martín 3076, Cdad. Jardín Lomas de Palomar. https://cineteatrohelios.com.ar/cine-helios/
SINOPSIS
Tristán atraviesa su adolescencia de forma excepcional: vive su transición de género acompañado por su mamá Virginia, sus amigos, su escuela y el estado, mientras intenta descubrir su vocación por el dibujo. Pero cuando las presiones de la adultez aparecen y un cambio de signo político amenaza sus derechos, se enfrenta con una pregunta: ¿es posible ser trans sin sufrir tanto?