“López, el hombre que desapareció dos veces” se estrena en el Gaumont

Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. A través de la mirada de su hijo Ruben, las huellas de la investigación y los testimonios de los protagonistas relevantes de la historia, el documental reconstruye un caso que expone las sombras de la impunidad y uno de los misterios más perturbadores de la democracia argentina.

Funciones confirmadas:

Del jueves 2 al miércoles 7 a las 19.15hs, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA. Entradas, acá.

López, el hombre que desapareció dos veces

(Argentina, 2025, 68′)

Calificación: SAM 13

Con testimonios de

Ruben López, Felipe Solá, Carlos Rozanski, Myriam Bregman, Guadalupe Godoy,

Luciana Rosende y Adriana Meyer.

Dirección: Jorge Leandro Colás

Guión: Jorge Leandro Colás y Tomás De Leone

Producción: Carolina M. Fernández

Producción Periodística: Felipe Celesia

Productores Asociados: Maia Menta y Tomás De Leone

Fotografía: Martín Larrea y Aylén López

Sonido: Daiana Fernández

Montaje: Karina Expósito

Compañía Productora: Salamanca Cine

