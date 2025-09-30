“López, el hombre que desapareció dos veces” se estrena en el Gaumont
Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, desapareció por segunda vez el 18 de septiembre de 2006. A través de la mirada de su hijo Ruben, las huellas de la investigación y los testimonios de los protagonistas relevantes de la historia, el documental reconstruye un caso que expone las sombras de la impunidad y uno de los misterios más perturbadores de la democracia argentina.
Funciones confirmadas:
Del jueves 2 al miércoles 7 a las 19.15hs, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, CABA. Entradas, acá.
López, el hombre que desapareció dos veces
(Argentina, 2025, 68′)
Calificación: SAM 13
Con testimonios de
Ruben López, Felipe Solá, Carlos Rozanski, Myriam Bregman, Guadalupe Godoy,
Luciana Rosende y Adriana Meyer.
Dirección: Jorge Leandro Colás
Guión: Jorge Leandro Colás y Tomás De Leone
Producción: Carolina M. Fernández
Producción Periodística: Felipe Celesia
Productores Asociados: Maia Menta y Tomás De Leone
Fotografía: Martín Larrea y Aylén López
Sonido: Daiana Fernández
Montaje: Karina Expósito
Compañía Productora: Salamanca Cine