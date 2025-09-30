30 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

AFICHE_ LOPEZ_

“López, el hombre que desapareció dos veces” se estrena en el Gaumont

La Bocina 30 de septiembre de 2025
01.dejame amarte

“Dejame amarte”, con Antonio Grimau, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 28 de septiembre de 2025
27-beatles dibujito

Beatles para pibes, con Nube 9, en la Usina del Arte

La Bocina 28 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

AFICHE_ LOPEZ_

“López, el hombre que desapareció dos veces” se estrena en el Gaumont

La Bocina 30 de septiembre de 2025
26-curso zuazo

Curso sobre inteligencia artificial y comunicación, por Natalia Zuazo

La Bocina 30 de septiembre de 2025
29-bodart

Absolvieron a Bodart: “defender a Palestina no es delito”

La Bocina 29 de septiembre de 2025
10-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio, en Floresta y Villa Lugano

La Bocina 29 de septiembre de 2025