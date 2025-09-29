Absolvieron a Bodart: “defender a Palestina no es delito”

Ante el fallo de la Cámara de Casación y Apelaciones de la Sala I de los Tribunales de la Ciudad, el diputado (mc) Alejandro Bodart (MST FIT Unidad) y coordinador de la Liga Internacional Socialista, expresó: “La Cámara acaba de revocar mi condena y me absolvió en la causa injusta que me inició la DAIA por defender a Palestina y condenar el genocidio del Estado de Israel. El fallo es contundente y vuelve a ratificar que denunciar un genocidio como el que Netanyahu y el Estado sionista de Israel están perpetrando en Gaza a la vista del mundo no es delito. La Cámara, en su extenso fallo, entiende que se trató de opiniones políticas y críticas a esta barbarie. No solo no es delito, sino una obligación de quien se considera democrático y no avala la masacre para pretender eliminar y expulsar al pueblo palestino de su tierra. No lograrán callarnos. Hoy más que nunca, todo el mundo tiene que levantar la voz para condenar el genocidio”.

Por su parte, la abogada de Bodart, María del Carmen Verdú(CORREPI), explicó: “Es la tercera vez, en este proceso que nunca debió existir, que logramos la absolución del compañero Bodart. El fallo de la Sala I de la Cámara Penal de CABA reconoce que denunciar el genocidio que perpetra el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino no es delito, no es un discurso de odio o discriminación ni implica antisemitismo, y que los dichos del compañero constituyen ‘ una crítica política al accionar de un Estado … realizada por una persona con una militancia de izquierda activa’. Este fallo, como los anteriores del Dr. Casas y la Dra. Molina, son importantes precedentes para la defensa de todas las personas criminalizadas por defender al Pueblo Palestino, como la compañera Vanina Biasi”.

