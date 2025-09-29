Más Servicios en Tu Barrio, en Floresta y Villa Lugano

Esta semana, los stands de Más Servicios en tu Barrio funcionarán de lunes a sábado en los barrios de San Cristóbal

Este lunes 29 se ubicarán en la Plaza Martín Fierro (La Rioja y Cochabamba), en San Cristóbal. Allí se ofrecerá asesoramiento en trámites de Defensa al Consumidor, AGIP, ANSES, MiBA y SUBE, y solicitud de subsidios de luz, gas y agua. También se podrán tramitar DNI y pasaporte, además de recibir vacunación gratuita contra la gripe y el COVID, hasta agotar cupos.

El cronograma continuará el martes 30 y el miércoles 1 de octubre en la Plaza 24 de Septiembre (Av. San Martín y Coronel Apolinario Figueroa), en Villa Crespo; el jueves 2 y el viernes 3 en la Plaza Vélez Sarsfield (Av. Avellaneda y Bahía Blanca), en Floresta; y el sábado 4 en el Barrio 15 (Herrera y Zuviría – Calle Feria), en Villa Lugano.

En cuanto a los servicios de salud, la atención odontológica estará disponible el miércoles, viernes y sábado; los controles oftalmológicos se ofrecerán el martes, jueves y sábado; y la vacunación contra la gripe y el COVID se aplicará de lunes a viernes, siempre con cupos limitados. Además, el martes se realizarán castraciones de animales con turno previo y la vacunación de mascotas se brindará ese mismo día, así como el jueves, viernes y sábado.

El martes también se sumará el Punto Verde Móvil, mientras que de martes a jueves funcionará el taller itinerante de reparación de objetos Repara Móvil. Hacia el final de la semana, el programa incluirá actividades recreativas: el viernes en Floresta y el sábado en Villa Lugano.

El despliegue de Más servicios en tu barrio cuenta con la participación de distintos organismos de la Ciudad, entre ellos la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador y Ciudadanía Porteña. Además, se encuentra disponible una isla digital, que permite realizar gestiones en línea como solicitar turnos para la licencia de conducir o acceder a los servicios de AGIP y MiBA.

El calendario de operativos del programa se publica semanalmente en la página web y redes sociales de la Ciudad. Para conocer todos los servicios disponibles, hacé clic aquí.

