Paseo histórico en las Brujas de la línea A del subte, por el Día de la Bandera

En el marco de los festejos por el Día de la Bandera, Subterráneos de Buenos Aires S.E. realizará una nueva edición del Paseo histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A, esta vez con una temática especial inspirada en la pasión mundialista.

La actividad tendrá lugar durante la noche del sábado 20 de junio y contará con tres recorridos entre las estaciones Perú y Acoyte. Durante el viaje, los participantes podrán conocer la historia de estos coches y de los orígenes de la primera línea de subte de Latinoamérica.

Además, la estación Perú será escenario de distintas propuestas culturales y recreativas, con música en vivo, ambientación especial y sorpresas que acompañarán esta edición temática dedicada al fútbol y a una de las mayores pasiones de los argentinos.

Los interesados se pueden inscribir desde hoy ingresando aquí hasta las 14 del jueves 18 de junio, o a través de las redes sociales de @basubte. Luego, se realizará un sorteo para seleccionar a los ganadores, quienes serán contactados por correo electrónico.

Los coches La Brugeoise, declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, circularon durante casi 100 años por la Línea A. Desde 2017, se impulsan estos paseos históricos con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes una experiencia única que combina patrimonio, cultura e historia. Cada edición convoca a miles de personas que disfrutan de un recorrido que despierta recuerdos, anécdotas y curiosidades sobre el mundo subterráneo porteño.

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