“No hay consumo, porque salarios y jubilaciones están bajos” La Bocina 6 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/martin-amal-gulliver-esta-caro-vivir.mp3 POPURRÍ XL – 06/07/26 Relacionado Vea también... 3 de cada 4 argentinos están preocupados por bajos salarios y desempleo “Por los bajos salarios, las facultades se están quedando sin docentes” Inflación CABA Mayo: 1,6% (el problema es que no suben salarios y jubilaciones) El cepo al dólar se levantó; pero no el cepo que condiciona a salarios y jubilaciones Post navigation Previous: Plan de lucha de empresarios y trabajadores, “para frenar el industricidio”Next: “La mayoría de los médicos y docentes de la Ciudad, son bonaerenses” NOTAS RELACIONADAS Crece el consumo de marihuana, alcohol y vapeo entre adolescentes La Bocina 6 de julio de 2026 “La mayoría de los médicos y docentes de la Ciudad, son bonaerenses” La Bocina 6 de julio de 2026 Plan de lucha de empresarios y trabajadores, “para frenar el industricidio” La Bocina 6 de julio de 2026