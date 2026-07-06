“No hay consumo, porque salarios y jubilaciones están bajos”

3 de cada 4 argentinos están preocupados por bajos salarios y desempleo

“Por los bajos salarios, las facultades se están quedando sin docentes”

Inflación CABA Mayo: 1,6% (el problema es que no suben salarios y jubilaciones)

El cepo al dólar se levantó; pero no el cepo que condiciona a salarios y jubilaciones