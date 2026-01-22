22 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

16-pettovello milei

La Justicia vuelve a ordenar a Sandra Pettovello, que entregue los alimentos a comedores

La Bocina 22 de enero de 2026 0
trump en davos

Trump en Davos: 72 minutos de delirio, ante el poder económico mundial

La Bocina 22 de enero de 2026 0
05-bebé médico

Cardiopatías congénitas: convocan a un “Banderazo nacional”

La Bocina 22 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

16-pettovello milei

La Justicia vuelve a ordenar a Sandra Pettovello, que entregue los alimentos a comedores

La Bocina 22 de enero de 2026 0
vive con mama

4 de cada 10 jóvenes de hasta 35 años, vive con sus padres

La Bocina 22 de enero de 2026 0
G20260044 3

Atrapan a viuda negra en Villa Urquiza

La Bocina 22 de enero de 2026 0
trump en davos

Trump en Davos: 72 minutos de delirio, ante el poder económico mundial

La Bocina 22 de enero de 2026 0