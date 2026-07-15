“Los salarios están altos en dólares, pero no alcanzan para nada” La Bocina 15 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/sinteplast-salarios-caros-en-dolares-que-no-alcanzan-para-nada.mp3 POPURRÍ XL – 15/07/26 Relacionado Vea también... “Por los bajos salarios, las facultades se están quedando sin docentes” “Quieren que saques los dólares del colchón, porque están en rojo” En CABA, los alquileres están cada vez más caros, y en dólares En zona de casas bajas, no quieren edificios altos Post navigation Previous: Las apps de pedidos no sólo explotan, también son usurerasNext: Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas” NOTAS RELACIONADAS Mensaje de los jugadores luego del triunfo: “las Malvinas son argentinas” La Bocina 15 de julio de 2026 Las apps de pedidos no sólo explotan, también son usureras La Bocina 15 de julio de 2026 Ya es un clásico: dicen que la inflación baja, pero el colectivo sigue subiendo La Bocina 15 de julio de 2026