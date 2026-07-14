Chocó, atropelló, mató y escapó; lo detuvieron en provincia

La Policía de la Ciudad detuvo en Avellaneda a un hombre de 54 años que había escapado hacia la Provincia de Buenos Aires luego de atropellar con su auto y matar a un motociclista en el Puente Pueyrredón.

La ubicación del imputado se logró gracias a las tareas realizadas por la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 con la recopilación y seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y de establecimientos privados.

Este hecho ocurrió el 21 de junio cuando en el Puente Pueyrredón, mano a Provincia de Buenos Aires, un hombre que conducía un Volkswagen Gol gris de la empresa constructora en la que trabaja atropelló a un motociclista de 41 años, a bordo de una Corven Triax 250, y escapó dejándolo tirado en la cinta asfáltica.

Cuando al lugar se acercó personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, se solicitó la presencia del SAME, que confirmó la muerte del motociclista producto de las graves heridas del choque.

Tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 35, a cargo de María Paula Asaro y ante la Secretaría Única del doctor Orfila, que dispuso iniciar una investigación para dar con el responsable.

A través de las cámaras de seguridad se pudo comprobar que el conductor del Gol embistió por detrás al motociclista y lo dejó tendido sobre la cinta asfáltica para escapar por una de las bajadas del Puente Pueyrredón hacia Avellaneda.

El análisis de las imágenes permitió a los efectivos de la DIC 4 identificar al auto e individualizar a su conductor.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 4, a cargo de Martín Yadarola, Secretaría 113 de Mariano Dalbosco, dictó la orden de allanamiento para el domicilio del imputado en Avellaneda, con exhorto del Juzgado de Garantías Número 3, de José Luis Arabito.

En el estacionamiento del edificio donde reside el imputado se halló el auto involucrado, el cual tenía secuelas en su capot del fatal accidente.

El magistrado dispuso la detención del hombre en la causa caratulada como “homicidio culposo” con el agravante del abandono de persona. Además, se secuestró el vehículo para que sea peritado. Colaboró en el procedimiento, personal de la DDI de Avellaneda de la Policía Bonaerense.

Fuente: Policía de la Ciudad

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