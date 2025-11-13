El que mató a una turista brasileña en El Abasto, tiene antecedentes delictivos y psiquiátricos

Un hombre de 30 años que fue detenido por la Policía de la Ciudad tras agredir en la calle a una mujer de nacionalidad brasileña, quien falleció horas después producto de las lesiones, cuenta con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

El episodio ocurrió en el mediodía del pasado jueves en la avenida Corrientes al 3200, donde el individuo golpeó a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, sin motivo aparente y la mujer cayó al piso tras lo cual fue asistida por el SAME y trasladada a un hospital donde, momentos después, falleció debido a que el golpe le provocó un fuerte traumatismo de cráneo.

En tanto, el sujeto fue detenido horas después en el cruce de la Avenida Córdoba y la calle Junín acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Dr. Caputo, mientras que luego fue trasladado al Hospital Borda.

Tras la detención se informó que el hombre tiene 20 antecedentes por robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública, con reiteradas intervenciones policiales desde 2017.

Además, el sujeto tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos de donde se fugó en varias ocasiones.

