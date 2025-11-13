Ciclo sobre el documentalista Eduardo Coutinho

El jueves 13 de noviembre se inaugurará un nuevo ciclo dedicado al gran documentalista brasileño Eduardo Coutinho, con una selección de sus películas más emblemáticas y proyecciones especiales para redescubrir su legado cinematográfico.

Con una proyección inaugural el jueves 13 de noviembre a las 18 h, la Casa de la Lectura y la Escritura celebrará a Eduardo Coutinho a través de una retrospectiva sobre su filmografía. Se trata de un ciclo organizado por la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad junto a la Embajada de Brasil en Buenos Aires y el Instituto Guimarães Rosa Buenos Aires.

Los documentales más icónicos del gran cineasta brasileño podrán verse todos los jueves hasta el 4 de diciembre a las 18 h, con entrada libre y sin costo. Las sedes serán la Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924) y el Auditorio del Instituto Guimarães Rosa Buenos Aires (Florida 234).

El ciclo Cine para Lectores propone un enfoque particular que consiste en pensar lo cinematográfico desde una mirada literaria. Luego de cada función se invitará a los concurrentes a participar de un debate coordinado por Diego De Angelis, crítico de cine y literatura.

La programación consta de cuatro documentales que recogen la voz y las historias de personas comunes: Las canciones se centra en la relación íntima de las personas con la música, Peones se enfoca en la memoria histórica de la clase trabajadora a través de entrevistas a exobreros metalúrgicos, mientras que Juego de escena presenta historias de vida contadas por mujeres, y Últimas conversas indaga sobre las realidades de los adolescentes estudiantes de escuelas secundarias públicas en Río de Janeiro.

Programación completa

Jueves 13 de noviembre

Acto de apertura junto a la Embajada de Brasil y proyección de Las canciones (As canções, ´90, Brasil, 2011).

Casa de la Lectura y la Escritura, Lavalleja 924.

Jueves 20 de noviembre

Proyección de Juego de escena (Jogo de cena, ´100, Brasil, 2007). Instituto Guimarães Rosa Buenos Aires, Florida 234.

Jueves 27 de noviembre

Proyección de Peones (Peões, ´85, Brasil, 2004). Casa de la Lectura y la Escritura, Lavalleja 924.

Jueves 4 de diciembre

Proyección de Últimas conversaciones (Últimas conversas , ´89, Brasil, 2015). Instituto Guimarães Rosa Buenos Aires, Florida 234.

