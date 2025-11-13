“El cambio empieza hoy”: Jornada contra la Obesidad en Buenos Aires y Córdoba
Fundación ALCO (Asociación de Lucha contra la Obesidad), creada por el Prof. Dr. Alberto Cormillot en 1967, invita a toda la comunidad a participar del Encuentro Federal “El cambio empieza hoy” que se realizará el 15 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba.
La jornada busca promover la concientización, información y educación sobre la obesidad, considerada una de las grandes enfermedades del siglo XXI. “Es fundamental comprender su gravedad y actuar en conjunto como sociedad”, señaló el Dr. Cormillot.
El encuentro se realizará en el Rosedal de Palermo (CABA) desde las 9 horas, y en Bouchardo 1757 (Córdoba Capital) desde las 14 horas.
Habrá charlas, caminatas, bailes y actividades recreativas abiertas y gratuitas, sin inscripción previa.
La fecha se enmarca entre el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) y el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad (20 de noviembre).
Quienes deseen sumarse a la campaña en redes pueden hacerlo con el hashtag #ElCambioEmpiezaHoy.
ENCUENTRO FEDERAL “EL CAMBIO EMPIEZA HOY”
15 DE NOVIEMBRE
→ Rosedal de Palermo (CABA) desde las 9 horas.
→ CÓRDOBA CAPITAL Bouchardo 1757 desde las 14 horas.