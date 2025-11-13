“El cambio empieza hoy”: Jornada contra la Obesidad en Buenos Aires y Córdoba

Fundación ALCO (Asociación de Lucha contra la Obesidad), creada por el Prof. Dr. Alberto Cormillot en 1967, invita a toda la comunidad a participar del Encuentro Federal “El cambio empieza hoy” que se realizará el 15 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba.

La jornada busca promover la concientización, información y educación sobre la obesidad, considerada una de las grandes enfermedades del siglo XXI. “Es fundamental comprender su gravedad y actuar en conjunto como sociedad”, señaló el Dr. Cormillot.

El encuentro se realizará en el Rosedal de Palermo (CABA) desde las 9 horas, y en Bouchardo 1757 (Córdoba Capital) desde las 14 horas.

Habrá charlas, caminatas, bailes y actividades recreativas abiertas y gratuitas, sin inscripción previa.

La fecha se enmarca entre el Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre) y el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad (20 de noviembre).

Quienes deseen sumarse a la campaña en redes pueden hacerlo con el hashtag #ElCambioEmpiezaHoy.

ENCUENTRO FEDERAL “EL CAMBIO EMPIEZA HOY”

15 DE NOVIEMBRE

→ Rosedal de Palermo (CABA) desde las 9 horas.

→ CÓRDOBA CAPITAL Bouchardo 1757 desde las 14 horas.

