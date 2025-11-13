“Les prestaron dólares para ganar la elección; entonces, que la deuda la pague Milei” La Bocina 13 de noviembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/11/deuda-lijalad.mp3 POPURRÍ XL – 13/11/25 Relacionado Continue Reading Previous: “El cambio empieza hoy”: Jornada contra la Obesidad en Buenos Aires y CórdobaNext: En Telefé mostraron los aumentos de precios, que la inflación no registra NOTAS RELACIONADAS En Telefé mostraron los aumentos de precios, que la inflación no registra La Bocina 13 de noviembre de 2025 “Este peronismo se merece a Milei” La Bocina 12 de noviembre de 2025 Quieren eliminar las villas, sin construir viviendas La Bocina 12 de noviembre de 2025