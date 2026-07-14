El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo

Según el periodista Carlos Pagni, el Papa León XIV visitará Buenos Aires este año, más precisamente el 9 de noviembre. Sus actividades públicas en la Ciudad, serán en la UCA y el Teatro Colón.

Textual de lo publicado por Pagni en La Nación:

“en el Episcopado argentino tienen casi por segura, aunque dependerá de la intrincada burocracia de la Santa Sede en Roma, la visita del papa León XIV a la Argentina el 9 de noviembre. Visitará primero Uruguay. En Buenos Aires tendrá dos reuniones importantes. Una en la Universidad Católica Argentina con dirigentes, políticos, empresarios y sindicalistas. La otra en el Teatro Colón, con figuras de la sociedad civil y el mundo de la cultura. Desde Buenos Aires viajaría a Córdoba, y volvería para una misa multitudinaria en la Basílica de Luján.”

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