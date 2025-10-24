En noviembre se inaugura la Esquina Charly García de Buenos Aires

El actor y gestor cultural Mariano Cabrera adelantó en una entrevista exclusiva detalles inéditos sobre la próxima inauguración de la “Esquina Charly García” en la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que impulsó tras el éxito de la “Charlie Corner” de Nueva York. El anuncio, realizado en el marco del cumpleaños del músico, confirma que el homenaje porteño se concretará en noviembre con una particularidad: no se limitará a un solo punto, sino que se expandirá en un circuito de tres vértices.

Cabrera explicó que las negociaciones para la ubicación en Argentina fueron más complejas que en Estados Unidos, ya que buscaba una movida que “merecía un poco más importante” que la de New York. Tras trabarse el proyecto original, finalmente se logró un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad.

“Ya está cerradísimo… ahora se va a hacer, no te puedo decir en este momento la fecha exacta, pero es dentro de noviembre al 100%, te lo puedo asegurar“, afirmó Cabrera, destacando que la oficialización del día específico está sujeta a trámites burocráticos.

La principal revelación del creador de la iniciativa fue el diseño geográfico del homenaje, que buscará subsanar los problemas de espacio y tránsito en la locación principal. “La esquina, como lo venimos promocionando en nuestras redes sociales, […] va a ser una esquina con tres vértices“, adelantó Cabrera al aire en Radio Buenos Aires AM 1350.

El primer punto será, como se esperaba, la esquina de su casa, en Coronel Díaz y Santa Fe, y los otros dos estarán “muy cerca de ahí, pero muy cerca de ahí, va a estar el vértice 2 y el vértice 3 va a estar un poquitito más allá, pero solamente un par de metros“. Según el actor, la idea es que “la experiencia de la esquina de Charly García va a poder ser recorrida como si fuera un triángulo en la misma zona“, permitiendo a los fanáticos una experiencia más disfrutable lejos de lo caótico de la vereda principal.

Fuente: Radio Buenos Aires

Relacionado