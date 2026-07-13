“Con las normas de Milei, te pueden desalojar en 72 horas” La Bocina 13 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/desalojos-en-72-hs.mp3 POPURRÍ XL – 13/07/26 Relacionado Vea también... El drama de los inquilinos que apenas pueden pagar el alquiler Fuerte operativo policial, para desalojar la Feria de Parque Los Andes Nuevas normas para sacar la licencia de conducir motos Alquileres: las inmobiliarias sólo pueden cobrar un mes de comisión, dice un fallo judicial Post navigation Previous: Pity Alvarez irá a juicio, por el asesinato de Cristian DíazNext: Proyecto para castigar las estafas virtuales y robo de identidad NOTAS RELACIONADAS Proyecto para castigar las estafas virtuales y robo de identidad La Bocina 13 de julio de 2026 Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio La Bocina 9 de julio de 2026 “A Esperando la carroza, los cines la boicoteaban” La Bocina 9 de julio de 2026