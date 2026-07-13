Proyecto para castigar las estafas virtuales y robo de identidad La Bocina 13 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/julia-strada-proyecto-para-castigar-estafa-digital.mp3 POPURRÍ XL – 13/07/26 Relacionado Vea también... En un año, se duplicaron las estafas con billeteras virtuales en el AMBA Alertan por estafas virtuales a nombre de Edesur Aumentaron 43% las denuncias por estafas virtuales, en CABA Familia hacía estafas con billeteras virtuales; detenidos Post navigation Previous: “Con las normas de Milei, te pueden desalojar en 72 horas” NOTAS RELACIONADAS “Con las normas de Milei, te pueden desalojar en 72 horas” La Bocina 13 de julio de 2026 Por Milei, la Virgen Generala no pudo estar en la vigilia del 9 de Julio La Bocina 9 de julio de 2026 “A Esperando la carroza, los cines la boicoteaban” La Bocina 9 de julio de 2026