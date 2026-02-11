El próximo fin de semana, no funcionará el FFCC Sarmiento; lunes y martes, con servicio limitado

Durante el próximo fin de semana, no funcionará el FFCC Sarmiento. Y el lunes 16 y martes 17, circulará con servicio limitado.

La información oficial dice lo siguiente:

El sábado 14 y domingo 15 de febrero, los trenes del FFCC Sarmiento, ramal Once – Moreno, estarán interrumpidos. Desde las 00 del lunes 16 hasta las 18 h del martes 17de febrero, el servicio circulará con cronograma de feriados y recorrido limitado entre Haedo y Moreno, por obras de renovación de señalamiento.

