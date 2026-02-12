Cortes de calle alrededor del estadio de River, por recitales de Bud Bunny
Durante los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, se llevará adelante un cierre perimetral con control vehicular en el Barrio River, que estará vigente desde las 11 h hasta la 1 h del día siguiente en cada jornada.
Además, se dispondrán los siguientes cortes de tránsito:
-
Avenida Figueroa Alcorta, entre Avenida Monroe y Avenida Udaondo:
-
Viernes 13/02, de 13 h a 1 h
-
Sábado 14/02, de 13 h a 1 h
-
Domingo 15/02, de 13 h a 1 h
-
-
Avenida Udaondo, entre Avenida del Libertador y Autopista Lugones:
-
Viernes 13/02, de 14 h a 1 h
-
Sábado 14/02, de 14 h a 1 h
-
Domingo 15/02, de 14 h a 1 h
-
Conocé el perímetro de afectación: