Cortes de calle alrededor del estadio de River, por recitales de Bud Bunny

Domingo 15/02, de 13 h a 1 h

Sábado 14/02, de 13 h a 1 h

Viernes 13/02, de 13 h a 1 h

Avenida Figueroa Alcorta , entre Avenida Monroe y Avenida Udaondo :

Avenida Udaondo, entre Avenida del Libertador y Autopista Lugones: