La violencia de un grupito en la marcha, desató la represión

Luego de una serie de incidentes iniciados por un pequeño grupo de personas contra las vallas desplegadas sobre el Congreso de la Nación donde los senadores debaten la Reforma Laboral, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo represivo sobre la Plaza de los dos Congresos. La Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que hay dos detenidos y gendarmes y policías heridos.

Los incidentes que derivaron en la represión policial sobre la esquina de Callao y Rivadavia, donde se ubicaba un camión hidrante de la Policía Federal a un lado de las Vallas y organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo junto a los jubilados del otro.

El conflicto comenzó cuando un pequeño grupo tiró el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad. Guarecidos con bloques de madera, un minúsculo grupo de manifestantes lanzó bombas Molotov y enfrentó con piedras a la Policía, que respondió con el camión hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma.

El accionar del grupo de encapuchados y la respuesta policial obligó a las columnas de manifestantes a replegarse, por lo que se alejaron de las vallas.

Media hora más tarde, la Policía comenzó un despliegue represivo con motos que terminó despejando la Plaza de los dos Congresos, vaciando la protesta que impulsaron las centrales obreras y la oposición.

En medio de la tensión por la protesta en la puerta del Congreso Nacional, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la policía detuvo a dos personas “por agredir” al personal policial..

Monteoliva anunció las detenciones en redes sociales: “Ante cualquier hecho de violencia, nuestras Fuerzas van a intervenir. Ya hay 2 detenidos por agredir a nuestro personal. Tenemos 3 efectivos de Gendarmería Nacional heridos y 1 de la Policía Federal Argentina”.

ASÍ NOS REPRIMIERON LOS HIJOS DE PUTA POR MANIFESTARNOS pic.twitter.com/yGrFXB4NZY — lajuliaeva (@lajuliaeva) February 11, 2026

