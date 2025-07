Desde que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los siniestros de tránsito disminuyeron 28%

El Gobierno nacional disolvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a través del Decreto 461/2025. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá funciones de la ANSV y de otros organismos disueltos -la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial-.

Además, será responsable de la confección de normas y recomendaciones generales para la mejora de la seguridad vial en todo el país y para la articulación de políticas públicas entre las distintas jurisdicciones.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que “esta medida no implica abandonar el mantenimiento de la red vial nacional sino, por el contrario, se asegura su continuidad con eficiencia”.

La ANSV era un organismo descentralizado, con autarquía económica financiera, creado por la Ley Nº 26.363 en 2008. Desarrollaba sus actividades bajo la órbita del Ministerio de Transporte.

Su objetivo era reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad vial, nacionales e internacionales.

“Cuando la agencia se creó en 2008, vivíamos en un país donde la normativa de seguridad vial estaba totalmente atomizada. Cada provincia hacía lo que quería, no había una estadística consolidada a nivel nacional, no había un organismo que controlara las rutas o que hiciera auditorías para detectar aquellos lugares donde estaba el sistema vial destrozado”, señaló en el canal de streaming Gelatina, Pablo Martínez Carignano, ex director de la ANSV durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos).

Además, la ANSV se financiaba con un aporte del 1% sobre las primas de seguros automotores correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros. Esa contribución era liquidada por los aseguradores a la Superintendencia de Seguros de la Nación, según la norma que creó la Agencia. Este fondo se destinaba a financiar sus actividades y políticas para la prevención de accidentes viales y la reducción de víctimas en siniestros de tránsito.

En el país se registraron 3.238 siniestros fatales en 2024 (último dato disponible), según datos oficiales, que provocaron la muerte de 3.894 personas. La cantidad de víctimas fatales se encuentra en valores similares al 2020, año de menor circulación producto de la pandemia.

Además, desde que se creó la ANSV, bajó un 28% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales (en 2008, hubo 5.361 muertes).

En tanto, la asociación civil Luchemos por la Vida cuenta, a partir de 1995, con una serie estadísticas sobre la cantidad de muertes en el país producto de los siniestros viales. No es un registro oficial, sino alternativo.

Según esta organización, a lo largo de 2024 hubo 5.908 muertos. Si se compara con los registros de 2008 (8.205 muertes), bajó un 28% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales.

“En términos estadísticos, el resultado fue exitoso. Además, hoy tenemos una licencia nacional, tenemos alcohol cero en 20 provincias, tenemos una ley nacional de uso de casco”, dijo Martínez Carignando.

Por su parte, Diego Molina, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia, agregó: “Lo que está en juego son las vidas. No puede el Estado no hacer nada. Y no es cuestión de falta de plata porque la agencia se sostiene de manera privada”.

La implementación de un plan de seguridad vial encabezado por la ANSV fue reconocido por el Banco Mundial y el Premio Príncipe Michael de Kent a la Seguridad Vial, una distinción internacional sobre la materia.

“La experiencia internacional en países de alto ingreso muestra que un enfoque coordinado para mejorar la gestión y la implementación de medidas específicas de seguridad vial, bajo la responsabilidad de un organismo rector, puede lograr estabilizar y eventualmente reducir las muertes y lesiones por accidentes viales”, señaló el Banco Mundial sobre el trabajo de la ANSV.

Y agregó: “El papel del organismo rector en las principales actividades del proyecto fue decisivo para determinar su responsabilidad en torno a la seguridad vial nacional. De esta manera, la ANSV fue capaz de asegurar una coordinación multijurisdiccional y multisectorial a nivel federal, allanando el camino para la puesta en marcha de otros componentes del proyecto, como la vigilancia policial de factores de riesgo claves (exceso de velocidad y uso del cinturón) y una mejor infraestructura (rotondas, zonas escolares, intersecciones señalizadas y señalización vial)”.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. A nivel general, representan la octava causa mundial de fallecimiento.

En lo que refiere a la Argentina, la OPS dijo: “El número estimado de muertes en siniestros de tránsito cada 100.000 habitantes (12,6) es el más bajo de Sudamérica, después de Chile (12,3), de acuerdo con las cifras del informe. La OMS situó a Argentina entre los países con un buen registro de mortalidad por hechos de tránsito”.

Y sobre la ANSV enfatizó: “La Agencia Nacional de Seguridad Vial cumplió con la meta de reducir un 50% las muertes y/o los traumatismos causados por el tránsito entre 2008 y 2012, como parte del Plan Nacional de Seguridad Vial”.

