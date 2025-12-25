Navidad llegó con choques en Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Real

Varios accidentes de tránsito se registraron tras la llegada de la Navidad en la Ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas.

El primer siniestro se registró pasada la medianoche en Nueva York 5076, Villa Devoto, donde colisionaron dos autos y los conductores fueron asistidos aunque no requirieron traslados.

En tanto, un choque y vuelco ocurrió en Navarro 5100, entre Cervantes y Rio Salado, Villa del Parque y los dos ocupantes, una mujer de 33 años y un hombre de 30, se retiraron del rodado por sus propios medios, mientras que personal de la Policía Científica realizó peritajes de rigor en el lugar.

Por su parte, un motociclista de 25 años sufrió lesiones tras impactar contra un automóvil en la intersección de Madero y Tinogasta.

Además, un joven de 21 años fue derivado al Hospital Ramos Mejía por politraumatismos luego de colisionar con un vehículo en Monserrat y Lima, barrio de Monserrat.

Uno de los hechos resonantes ocurrió en el cruce de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Sucre, debido a que un auto chocó contra maquinaria pesada de una obra en construcción.

Bomberos de la Ciudad controlaron una fuga de GNC y rescataron al conductor, de 40 años, quien fue trasladado al Hospital Pirovano por lesiones de consideración.

Relacionado