Coparticipación: Macri advirtió que puede recurrir a la Corte Suprema

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, advirtió que si no se resuelve el conflicto por la coparticipación que la Ciudad tiene abierto con el Estado nacional, podría recurrir a la Corte Suprema.

“Tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso (la Corte), entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad“, dijo Macri en diálogo con Esta Mañana, el programa que se emite por Radio Rivadavia.

En esa línea, continuó: “Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de 3 millones de porteños”.

“La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tratar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está“, resaltó Jorge Macri.

Para finalizar, se mostró optimista con llegar a acuerdo con el equipo que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo: “Todavía creo que podemos tratar de llegar a un acuerdo, y la voluntad siempre está. Hablamos dos o tres veces por semana”.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

