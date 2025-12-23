Más de 60.000 usuarios sin luz, tras el temporal

El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que más de 60 mil usuarios no tenían luz en medio del temporal que afectaba al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, conforme a los datos oficiales de Edenor, 64.719 personas no contaban con suministro eléctrico y los lugares más afectados eran el barrio porteño de Recoleta y los partidos bonaerenses de San Martín, San Isidro y San Miguel.

Por su parte, Edesur indicó que 7.504 clientes se encontraban perjudicados por la situación: Avellaneda, Cañuelas, Almagro, Flores, Mataderos y Monte Grande son las zonas con más usuarios sin luz.

