23 de diciembre de 2025

11-en defensa de la universidad

En 2026 se prevé desfinanciamiento de la educación técnica y universitaria

La Bocina 22 de diciembre de 2025
29-basura2

Cronograma de servicios públicos durante los feriados de Navidad

La Bocina 22 de diciembre de 2025
20-cohete

Prohíben el uso de pirotecnia sonora “porque afecta a personas, animales y ecosistema”

La Bocina 20 de diciembre de 2025

Más de 60.000 usuarios sin luz, tras el temporal

La Bocina 23 de diciembre de 2025
23-temporal panamericana

En 40 minutos, cayeron 80 mm: caos en zona norte, y miles de usuarios sin luz

La Bocina 23 de diciembre de 2025
