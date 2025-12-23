En 40 minutos, cayeron 80 mm: caos en zona norte, y miles de usuarios sin luz

Un fuerte temporal afectó este martes a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, luego de una jornada agobiante marcada por altas temperaturas. Las lluvias intensas, acompañadas por granizo, provocaron inundaciones en distintos barrios, anegamientos y cortes de suministro eléctrico que alcanzaron a más de 13.000 usuarios.

El fenómeno se registró tras un día en el que la sensación térmica llegó a los 34 grados, en el inicio del verano en el hemisferio sur.

Barrios porteños y Conurbano, bajo el agua

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio impactó con fuerza en varios barrios de la Ciudad, entre ellos Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers.

Las tormentas también afectaron amplias zonas del sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense, donde se registraron fuertes precipitaciones, caída de granizo y calles anegadas, complicando la circulación vehicular.

Como consecuencia del temporal, la temperatura descendió bruscamente hasta los 22°C, lo que trajo un alivio momentáneo tras el intenso calor.

Granizo, filtraciones y daños materiales

En varias zonas del AMBA se reportó caída de granizo, lo que generó preocupación entre vecinos y algunos daños materiales. Uno de los puntos más afectados fue el shopping Unicenter, donde se registraron filtraciones de agua en las paredes del tercer piso producto de las lluvias copiosas.

Las imágenes del temporal se multiplicaron rápidamente en redes sociales, con videos de calles inundadas, veredas cubiertas de granizo y comercios afectados.

Miles de usuarios sin electricidad

El temporal también impactó en el suministro eléctrico. De acuerdo con datos del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), unas 13.494 personas se encontraban sin luz durante la tarde como consecuencia del calor extremo y las tormentas.

Edenor informó que 3.594 clientes estaban afectados .

informó que . Edesur precisó que 9.900 usuarios sufrían cortes en su área de concesión.

Las cuadrillas trabajaban para normalizar el servicio en las zonas más comprometidas.

Cómo sigue el tiempo

Desde el SMN indicaron que las condiciones mejorarían con el correr de las horas, aunque advirtieron que durante la tarde y noche del miércoles 24 de diciembre podrían registrarse chaparrones aislados, lo que mantiene la alerta sobre posibles nuevas complicaciones.

El pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad, típico del inicio del verano, con alternancia de calor intenso y tormentas fuertes.

