En 2026 se prevé desfinanciamiento de la educación técnica y universitaria

Un estudio del presupuesto 2026 realizado por el CEPA, asegura que se desfinanciarán la educación técnica y la universitaria. Estas son las principales conclusiones:

* Recorte histórico a las escuelas técnicas : el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) cae 93% en términos reales en lo proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023.

* Vaciado deliberado del FoNETP : aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina.

* Presupuesto 2026 busca derogar pilares clave : el artículo 30 del proyecto de presupuesto busca eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta de 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología.

* Fuerte ajuste educativo general : la Función Educación y Cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

* Universidades en crisis : el presupuesto universitario tiene una caída real de 33,8% frente a lo ejecutado en 2023.

* Gravedad institucional : el Ejecutivo suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho abiertamente inconstitucional.

* Menos apoyo a estudiantes : las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

* Ciencia y tecnología también desfinanciadas : el presupuesto del área cae 48,8% real respecto de lo ejecutado en 2023.

CEPA – Centro de Economía Política Argentina

