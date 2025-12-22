Cronograma de servicios públicos durante los feriados de Navidad

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informa el cronograma de servicios públicos para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, feriados por Nochebuena y Navidad.

Hospitales: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR.

Escuelas: cerradas.

Cementerios: el 24 de diciembre, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30. Y el 25, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 a depósito (Cementerio de Chacarita).

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas.

Sedes Comunales: cerradas.

Registro Civil: errado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8 a 12.

Recolección de residuos: el 24 de diciembre no habrá recolección, mientras que el 25 el servicio funcionará de manera habitual.

Estacionamiento: estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. Todas las excepciones están señalizadas con cartelería, ya sea porque se puede estacionar donde la norma dice que está prohibido o viceversa. En pasajes, arterias que cuenten con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías está prohibido las 24 horas.

Más información: http://estacionamiento.gob.ar/

Subtes y premetro: el 24 el servicio funcionará de 6 a 22 y el 25 lo hará de 8 a 22. El detalle de cada línea puede ser consultado en https://emova.com.ar/index. php/horarios-del-servicio/ .

Ecobici: el 24 funcionará con los siguientes pases: básico, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). Mientras que el 25 lo hará con los pases intensivos (mensual), recreativos (viaje único y diario) y turísticos (viaje único y diario)..

Peajes: funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 sentido Centro.

Registro de licencias para conducir, sede Roca: cerrado.

Pista de aprendizaje: cerrada.

Verificación Técnica Vehicular: las siete plantas permanecerán cerradas.

Dirección General de Infracciones: cerrada.

Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Parques:

Jardín Botánico Carlos Thays: cerrado.

Ecoparque: cerrado.

Reserva Ecológica Costanera Sur: cerrada.

Reserva Ecológica Costanera Norte: cerrada.

Reserva Ecológica Lago Lugano: cerrada.

Museos: cerrados.

Para más información:

http://www.buenosaires.gob.ar/ museos .

Torre Monumental: cerrada.

Planetario: cerrado.

Bibliotecas públicas: cerradas.

Teatros dependientes del GCBA:

Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.

Casa de la Cultura: cerrada.

Centro Cultural San Martín: cerrado.

Centro Cultural 25 de Mayo: cerrado.

Centro Cultural Recoleta: cerrado.

Usina del Arte: cerrada.

Teatro Colón: cerrado.

Circuito de Espacios Culturales: cerrado.

Relacionado