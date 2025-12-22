22 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

20-cohete

Prohíben el uso de pirotecnia sonora “porque afecta a personas, animales y ecosistema”

La Bocina 20 de diciembre de 2025
01-mas servicios

Más Servicios en tu Barrio, en Flores y Parque Patricios

La Bocina 17 de diciembre de 2025
16-nicole veron

El gobierno porteño echó a la “policía hot” por conducta indecorosa

La Bocina 16 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

11-en defensa de la universidad

En 2026 se prevé desfinanciamiento de la educación técnica y universitaria

La Bocina 22 de diciembre de 2025
29-basura2

Cronograma de servicios públicos durante los feriados de Navidad

La Bocina 22 de diciembre de 2025
22-entradera

Entradera en Villa Real: delincuentes maniataron a dos nenas, fueron detenidos

La Bocina 22 de diciembre de 2025
21-choque

Borracho, provocó un choque y vuelco en Flores

La Bocina 21 de diciembre de 2025