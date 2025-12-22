Entradera en Villa Real: delincuentes maniataron a dos nenas, fueron detenidos

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro ladrones que robaron en una vivienda del barrio de Villa Real, donde maniataron a dos menores para sustraer dinero.

Personal de la Comisaría Vecinal 10B que realizaba recorridas preventivas observó un Fiat Cronos detenido en actitud sospechosa en Esquina al 2500. Al identificar al conductor, se constató que el dominio colocado no correspondía con el rodado.

En ese momento, los efectivos fueron alertados por transeúntes sobre tres ladrones que huían corriendo por la calle Simbrón en dirección a la avenida Lope de Vega.

Inmediatamente, gracias al rápido accionar, se montó un operativo cerrojo que permitió concretar las detenciones en un radio de pocas cuadras.

Luego de reducir a los imputados, se hizo presente el damnificado, un hombre de 47 años, quien indicó que había sido alertado por sus hijas menores, que se encontraban solas en el domicilio, y que momentos antes habían sido víctimas del asalto por parte de los cuatro delincuentes, quienes las maniataron para robar dinero en moneda extranjera.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos cuatro hombres de 19, 32, 33 y 36 años, quienes tenían entre sus pertenencias el dinero sustraído, tres teléfonos celulares, un juego de llaves de la vivienda y llaves del rodado en el que se trasladaban.

Interviene en la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo del Dr. Marcelo Munilla La Casa, que dispuso la detención de los imputados por el delito de robo en poblado y en banda.

