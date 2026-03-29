Aumenta la desocupación en CABA; 12,7% de la población busca empleo

La desocupación en la Ciudad de Buenos Aires afectó a 126.000 personas durante el cuarto trimestre de 2025. Más del 12% de la población activa busca trabajo, según reveló el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

La cantidad de personas que entre octubre y diciembre no contaron con trabajo en CABA alcanza al 7,3% de la población económicamente activa (PEA), por encima del mismo periodo del año pasado (6,7%).

En comparación con la medición del tercer trimestre del año, el nivel de desempleo subió 1 punto porcentual desde los 107.000 ciudadanos sin trabajo (6,3% de la PEA) registrados en dicho lapso.

En este marco, el informe expuso que “11,3% de la población económicamente activa está desocupada o en condición de subocupación demandante; si a este conjunto se agrega al resto de las personas ocupadas que están en búsqueda activa se observa que el 12,7% de la PEA presiona en el mercado de trabajo, sea para ingresar o para ampliar sus horas laborables”.

El reporte reflejó que la población en condición de desocupación se distribuye por sexo de forma disímil: 52,0% son mujeres y 48,0% varones. De esta manera, la tasa masculina es de 7,0% y la femenina, de 7,6%.

Por otro lado, las poblaciones residentes en las Zonas Norte y Centro de la Ciudad tienen tasas de actividad (65,2% en ambos casos) y de empleo (61,6% y 61,2%, respectivamente) más favorables que las del Sur (60,7% y 53,7%, respectivamente).

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IDECBA)

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