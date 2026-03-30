El gobierno porteño asegura que los afectados por el derrumbe pueden volver a sus casas

A más de dos semanas del derrumbe del sector 2 del Barrio Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, el Gobierno porteño anunció que las torres del Complejo ya están habilitadas para el regreso de las familias damnificadas.

“La Ciudad informa que las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento. Esto se debe a que sigue vigente la habilitación judicial del sector“, indica el comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

La información indica que “ya que están garantizadas las condiciones de seguridad estructural para habitar los departamentos“.

Asimismo, el complejo ya cuenta con la habilitación de luz y agua, mientras que “para la habilitación del gas en cada departamento, los vecinos deben realizar la gestión correspondiente ante Metrogas de manera individual“, aclaró el GCBA.

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