“7 Perlas sobre el diván” inicia una gira por los barrios

La obra de Marta Pizzo “7 Perlas sobre el diván” sale de gira barrial. Se presentará en:

26/08 – 18 hs. Festival Internacional de Tango – Academia Nac. del Tango (Av. de Mayo 833 1° piso – Caba) Gratis, por orden de llegada.

30/08 – 20 hs. Espacio Cultural Julián Centeya (San Juan 3255 – Caba) A la gorra, por orden de llegada.

05/09 – 20 hs. Fundación Argentina de Trasplante Hepático (Benito P. Galdós 9 – Caba) Info

13/09 – 20 hs. Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640 – Caba) A la gorra, por orden de llegada.

14/09 – 18 hs. Teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096 – Luján)

28/09 – 19 hs. Teatro Martinelli (Lavalle 3021 – Victoria) Entradas

11/10 – 20 hs. Espacio Cultural Resurgimiento (Gervasio J. de Artigas 2262 – Caba) A la gorra, por orden de llegada. Las entradas están disponibles a través de la web y la boletería del teatro. Puedes encontrar el enlace para comprar entradas en la biografía de la cuenta de Instagram de la obra @7perlassobreeldivan

