Cartoneros presentaron recurso de amparo contra Macri

Luego de la decisión oficial de la Ciudad, de quitar el servicio de transporte para los recicladores urbanos, éstos presentaron un recurso de amparo ante la justicia.

Las cooperativas de cartoneros denunciaron que el gobierno porteño está desmantelando el sistema de reciclado. Desde el 1° de agosto, cortaron el servicio de transporte para 3.500 recicladores, y adenás persiguen a quienes hurgan en los contenedores.

Estas entidades que agrupan a los recicladores urbanos, presentaron un recurso de amparo para que esa decisión, tomada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y su ministro de Espacio Público Ignacio Bastroicchi, se retrotraiga, ya que “dicho traslado constituye una condición material indispensable para el cumplimiento de la prestación laboral, y para el sostenimiento del ingreso de miles de familias recicladoras”.

