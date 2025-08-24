Coimas farmacéuticas: el 91% del mundo digital le da la espalda a Milei

Según el sitio Monitor Digital, el 91% de los comentarios en internet son altamente negativos al gobierno, luego de la difusión de los audios del ex funcionario Spagnuolo.

“Tras el estallido de la crisis de los audios de Diego Spagnuolo revelando supuestos mecanismos de corrupción al interior del gobierno de Javier Milei, la negatividad de la charla en redes sociales sobre la Casa Rosada se disparó“, se afirma en la nota titulada “El escándalo de los audios trastocó (para mal) la conversación sobre el gobierno“.

El primer análisis de Monitor Digital sobre el alcance del escándalo de los audios sobre supuestos mecanismos de corrupción en el seno del gobierno de Javier Milei muestra la magnitud del hecho.

Durante la última semana, la negatividad de la conversación sobre el gobierno nacional sostuvo el protagonismo de Milei, con el incremento del uso de términos como “discapacidad” y “corrupción“, asociados directamente a la narrativa sobre el manejo de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo hasta su separación tras el estallido del escándalo de sus audios.

La magnitud del episodio queda reflejado en la nube de palabras que expresan sentimiento en la conversación sobre la Casa Rosada. “Corrupción” se recorta por sobre el resto de los términos, traccionando la negatividad con fuerza hasta tocar el 91% de las menciones.

