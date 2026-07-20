Incidentes en el Obelisco, tras la derrota de la Selección

Un grupo de personas protagonizó incidentes este domingo por la noche en las inmediaciones del Obelisco, donde miles de personas se habían concentrado para festejar el subcampeonato de la Selección argentina luego de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los disturbios comenzaron cuando algunos simpatizantes arrojaron piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad desplegado en la zona.

Como respuesta, las fuerzas de seguridad avanzaron para dispersar a los grupos involucrados y controlar la situación.

De acuerdo con las primeras informaciones, se registraron corridas y enfrentamientos sobre la avenida 9 de Julio y los accesos al Obelisco, mientras el operativo policial continuaba para restablecer el orden.

La conglomeración de simpatizantes en el lugar tenía como objetivo celebrar lo conseguido por el elenco nacional de la mano de Lionel Messi. Pero pasadas las 23:30 de este domingo, todo dejó de ser ambiente de festejo y varios simpatizantes comenzaron a arrojar proyectiles contra el cordón policial que se encontraba cerca del Obelisco.

Fuente: Noticias Argentinas

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