Muestra sobre Nacha Guevara en el Museo Moderno

El Museo Moderno tiene el honor de presentar esta exposición dedicada a Nacha Guevara, una de las artistas más influyentes de la cultura argentina. Inquieta, provocadora y siempre adelantada a su tiempo, Nacha convirtió su trayectoria en un territorio de experimentación, sensibilidad y rebeldía. A lo largo de seis décadas, transitó con audacia el teatro, la música, el cine y la televisión; exploró los cruces entre el arte y la política, y ofreció respuestas incisivas a los cambios sociales y culturales desde el escenario.

Nacha Guevara: Aquí estoy recorre los pasos de extrema osadía que marcaron su prolífica carrera. Al traer al presente las diferentes facetas de su obra, la exposición pone en valor la relevancia de su propuesta de avanzada para la historia cultural de nuestro país. La trayectoria de la artista es presentada a partir de nueve discos fundamentales, que señalan hitos de su trabajo como cantante y dialogan con el contexto histórico, reconstruido en la sala a través de textos y documentos de su vasto archivo personal. Desde sus inicios como exponente de la Nueva Canción en los años sesenta y su llegada al Instituto Di Tella de la mano de Roberto Villanueva hasta su consolidación como figura central del café-concert y el teatro musical y su vigencia en la actualidad, la exposición revive la experiencia de una artista que atravesó exilios y atentados, venció estereotipos y convirtió cada presencia escénica en un gesto de resistencia. El recorrido se completa con registros audiovisuales de sus espectáculos, abundante documentación y una serie de retratos que revelan los múltiples rasgos de una figura capaz de abrazar el cambio como una necesidad imperiosa de encarnar y, a la vez, discutir el espíritu de cada época.

Nacha Guevara: Aquí estoy celebra la inagotable capacidad de transformación de Nacha y su apuesta radical por la crítica social y la libertad artística. Los invitamos a descubrir las diversas dimensiones de su vida y su legado.

Se puede visitar hasta el 28 de Febrero de 2026, en Av. San Juan 350, Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00 h, Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00 h (Martes cerrado excepto feriados).

Relacionado