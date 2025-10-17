17 de octubre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

antonio pujia muestra

Visita guiada a la muestra “Antonio Pujía, la escultura en clave poética”

La Bocina 15 de octubre de 2025
15-entre reinas

Se estrena “Entre Reinas” en el Cine Cosmos

La Bocina 15 de octubre de 2025
01-cafe de garcia

Nueva edición de La Noche de los Bares Notables

La Bocina 15 de octubre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

565422039_18489964564074947_3097159785809515844_n

El presidente de AFA felicitó a All Boys, por la inauguración del jardín maternal

La Bocina 17 de octubre de 2025
16-nacha guevara

Muestra sobre Nacha Guevara en el Museo Moderno

La Bocina 17 de octubre de 2025
15-trabajo

Casi la mitad de los trabajadores son informales, y padecen precarización laboral

La Bocina 16 de octubre de 2025
16-expo empleo

13.000 personas para 1.800 puestos de trabajo, en la Expo Empleo de la Rural

La Bocina 16 de octubre de 2025