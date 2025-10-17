El presidente de AFA felicitó a All Boys, por la inauguración del jardín maternal

A través de la red social X, el presidente de la AFA Ricardo Chiqui Tapia, felicitó al Club All Boys por la inauguración del jardín maternal, ocurrida el miércoles pasado.

Celebro la inauguración del Jardín Maternal por parte de @caallboys, una obra que pone en valor y hace crecer no solo al club, sino también al barrio de Floresta.

Sin dudas, la educación siempre es la prioridad y la mejor gestión es la de cada día. ¡Felicitaciones! https://t.co/pKMcpWXUzt

— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 16, 2025