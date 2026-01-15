“La máquina del tiempo” vuelve a Buenos Aires

El clásico de H. G. Wells, “La máquina del tiempo“, vuelve a subirse al escenario en Buenos Aires, desde el 30 de enero, en el Teatro Multiescena (Corrientes 1764).

Tras una exitosa primera etapa, regresa a la cartelera porteña “La Máquina del Tiempo“, la obra basada en el clásico de H.G. Wells y dirigida por Luis Belenda. El reestreno será el viernes 30 de enero a las 23:00 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA), con una propuesta visual y filosófica de alto impacto.

Bajo la dirección general de Luis Belenda y la producción ejecutiva de Matias Alarcón y Gisela Parapar, la puesta cuenta con 12 artistas en escena y un despliegue visualmente atractivo. La producción nos transporta a mundos distópicos a través de una experiencia envolvente que busca recuperar valores esenciales como la curiosidad y el reencuentro humano en medio de la aceleración moderna.

La obra nace de la necesidad de conectar el gran debate filosófico de H.G. Wells con la vida cotidiana del siglo XXI, utilizando el escenario como un espejo. A través de una narrativa profundamente emocional, invita a reflexionar sobre el tiempo, el poder, la memoria y los dilemas éticos y tecnológicos actuales, planteando interrogantes urgentes sobre hacia dónde se dirige nuestra sociedad.

FICHA TÉCNICA

Agrupación Teatral: ACUARELA (N° de registro 11481 en el Instituto

Nacional de Teatro Independiente)

Dirección General: Luis Belenda

Producción General: Luis de San Juan Producciones

Producción Ejecutiva: Matias Alarcón Y Gisela Parapar

Elenco Principal

Wells: Luis Belenda

Philby/Jeremías/Policía: Jorge Feraudo

Sifuentes/Amenabar: Leandro Ciardelli

Weena/Mujer de la Resistencia: Florencia Señorans

Dr. Dreyfus/Linyera: Manu Tolosa

Oráculo/Mujer de la Resistencia: María Marchessi

Elenco Movimiento

(Eloi/Morlock): Aylen Cerza, Miguel Villaverde, Alondra Quevedo, Franco Amado, Nahuel Aguirre, María Yasmin Josef.

Equipo Creativo y Técnico

Diseño de Escenografía: Lucas Furiasse y Florencia Gentile

Asistencia de Escenografía: Rocío Soria

Operación Técnica en Escenario: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina Laspidur

Diseño de Iluminación: Lucas Furiasse y Florencia Gentile

Diseño Sonoro y Musical: Jorge Feraudo

Banda Sonora Original y Canciones: Luis Belenda

Grabación en Estudio y Arreglos: Gustavo Mary

Dirección Coreográfica: Aylen Cerza

Dirección de Escenas de Acción: Miguel Villaverde

Realización Escenográfica: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina

Laspidur

Asistencia de Escenografía: Rocío Soria

Operación Técnica en Escenario: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina Laspidur

Operador de Sonido: Giuliana Feraudo

Stage Manager: Joaquín Pérez Janin

Community Manager: Ayelen Freddi

Prensa: Kevin Melgar

Relacionado