15 de enero de 2026

Estrenan la versión remasterizada de “Adiós Sui Generis”

La Bocina 14 de enero de 2026
Clase magistral de Maitena sobre “El sentido del humor”, en el Cultural San Martín

La Bocina 14 de enero de 2026
“Cafecito y diversión” para adultos mayores, en Villa Luro

La Bocina 14 de enero de 2026

En medio de la ola de calor, miles de usuarios sin luz en el AMBA

La Bocina 15 de enero de 2026
“La máquina del tiempo” vuelve a Buenos Aires

La Bocina 15 de enero de 2026
Incendios en el sur: la solidaridad de María Becerra, la indiferencia de Milei

La Bocina 14 de enero de 2026
“En el sur de la Ciudad, hace más calor que en el norte”

La Bocina 14 de enero de 2026