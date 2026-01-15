“La máquina del tiempo” vuelve a Buenos Aires
El clásico de H. G. Wells, “La máquina del tiempo“, vuelve a subirse al escenario en Buenos Aires, desde el 30 de enero, en el Teatro Multiescena (Corrientes 1764).
Tras una exitosa primera etapa, regresa a la cartelera porteña “La Máquina del Tiempo“, la obra basada en el clásico de H.G. Wells y dirigida por Luis Belenda. El reestreno será el viernes 30 de enero a las 23:00 horas en el Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764, CABA), con una propuesta visual y filosófica de alto impacto.
Bajo la dirección general de Luis Belenda y la producción ejecutiva de Matias Alarcón y Gisela Parapar, la puesta cuenta con 12 artistas en escena y un despliegue visualmente atractivo. La producción nos transporta a mundos distópicos a través de una experiencia envolvente que busca recuperar valores esenciales como la curiosidad y el reencuentro humano en medio de la aceleración moderna.
La obra nace de la necesidad de conectar el gran debate filosófico de H.G. Wells con la vida cotidiana del siglo XXI, utilizando el escenario como un espejo. A través de una narrativa profundamente emocional, invita a reflexionar sobre el tiempo, el poder, la memoria y los dilemas éticos y tecnológicos actuales, planteando interrogantes urgentes sobre hacia dónde se dirige nuestra sociedad.
FICHA TÉCNICA
Agrupación Teatral: ACUARELA (N° de registro 11481 en el Instituto
Nacional de Teatro Independiente)
Dirección General: Luis Belenda
Producción General: Luis de San Juan Producciones
Producción Ejecutiva: Matias Alarcón Y Gisela Parapar
Elenco Principal
Wells: Luis Belenda
Philby/Jeremías/Policía: Jorge Feraudo
Sifuentes/Amenabar: Leandro Ciardelli
Weena/Mujer de la Resistencia: Florencia Señorans
Dr. Dreyfus/Linyera: Manu Tolosa
Oráculo/Mujer de la Resistencia: María Marchessi
Elenco Movimiento
(Eloi/Morlock): Aylen Cerza, Miguel Villaverde, Alondra Quevedo, Franco Amado, Nahuel Aguirre, María Yasmin Josef.
Equipo Creativo y Técnico
Diseño de Escenografía: Lucas Furiasse y Florencia Gentile
Asistencia de Escenografía: Rocío Soria
Operación Técnica en Escenario: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina Laspidur
Diseño de Iluminación: Lucas Furiasse y Florencia Gentile
Diseño Sonoro y Musical: Jorge Feraudo
Banda Sonora Original y Canciones: Luis Belenda
Grabación en Estudio y Arreglos: Gustavo Mary
Dirección Coreográfica: Aylen Cerza
Dirección de Escenas de Acción: Miguel Villaverde
Realización Escenográfica: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina
Laspidur
Asistencia de Escenografía: Rocío Soria
Operación Técnica en Escenario: Rocío Soria, María Paz Giribone, Josefina Laspidur
Operador de Sonido: Giuliana Feraudo
Stage Manager: Joaquín Pérez Janin
Community Manager: Ayelen Freddi
Prensa: Kevin Melgar