En medio de la ola de calor, miles de usuarios sin luz en el AMBA

Miles de usuarios de Edenor están afectados por un apagón en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en una jornada donde la sensación térmica superó los 36°. La página del ENRE está colapsada, por lo que no se sabe cuántos usuarios están sin luz
Los barrios porteños sin servicio: Hasta el momento, se registraron cortes en Colegiales, parte de Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Paternal, Villa del Parque, Balvanera y Villa Urquiza.
Impacto en Provincia de Buenos Aires: En zona norte, los reclamos surgieron desde Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre; mientras que en el oeste afectó a Haedo, Ciudadela, Caseros, 3 de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.
Problemas en el subte: La línea D opera con servicio limitado entre Catedral y Pueyrredón tras la interrupción por falta de energía, en tanto que la línea H ya normalizó completamente su recorrido tras sufrir demoras.
El motivo de la falla: Fuentes oficiales indicaron que se trató de un inconveniente en una central eléctrica que fue solucionado a la brevedad, por lo que el suministro comenzó a normalizarse paulatinamente.