Homenaje a San Martín, con danzas y canciones, en la Feria de Mataderos

Jornada patria en Mataderos. Como en cada fecha patria en la Feria de Mataderos, se podrán disfrutar espectáculos folklóricos a lo largo de toda la tarde, además de los más de 350 puestos de artesanías y gastronomía típica argentina. Habrá artistas invitados: el Grupo de Danzas Folklóricas de la Feria (13 h), el Ballet Oficial de la Casa de la Provincia de Corrientes (13.30 h), Jeremías Vespasiano (14 h), Roberto Rimoldi Fraga (15 h), Pacha Runa (16 h), Iris Mabel y el Conjunto Guaraní (17 h). El domingo 17, de 11 a 18 h, en la Feria de Mataderos (Av. de los Corrales y Av. Lisandro de la Torre). Entrada sin costo. Se suspende por lluvia.

