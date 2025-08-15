15 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

14-german dabat

Magia y Vértigo con Germán Dabat, en el Día de las Niñeces

La Bocina 15 de agosto de 2025
img Guardianes de los dioses

“Guardianes de los dioses”: teatro internacional para chicos y jóvenes

La Bocina 14 de agosto de 2025
14-piano

Música de cámara, milonga, jazz y candombe, en la Casa de la Cultura

La Bocina 14 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

14-retetario de sueños

“Recetario de sueños”: música bajo las estrellas, en el Planetario

La Bocina 15 de agosto de 2025
15-macri santojanni

Nueva guardia pediátrica en el Hospital Santojanni

La Bocina 15 de agosto de 2025
14-german dabat

Magia y Vértigo con Germán Dabat, en el Día de las Niñeces

La Bocina 15 de agosto de 2025
14-susana molina

Molina Campos, por Susana Boragno, en el Museo Roca

La Bocina 14 de agosto de 2025