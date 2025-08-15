“Recetario de sueños”: música bajo las estrellas, en el Planetario
Nocturno. Recetario de sueños. Música en vivo bajo las estrellas. Una propuesta interdisciplinaria que une el trabajo visual de ISOL, música original de Pedro Onetto y la interpretación en vivo de niños y jóvenes que forman parte del programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Educación porteño. Con más de 25 años de historia, el programa promueve la inclusión y la equidad educativa a través de la música, y transforma la vida de comunidades en barrios vulnerables mediante el modelo orquestal. Funciones el sábado 16 y el 23 a las 13 y 14 h en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Libertador). Entradas a través de la web.