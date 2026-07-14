No es “sólo fútbol”: prohíben llevar símbolos de Malvinas al partido con Inglaterra La Bocina 14 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/malvinas.mp3 POPURRÍ XL – 14/07/26 Relacionado Vea también... Fútbol para ricos: “la entrada para un partido de Primera ronda los U$S 64” El primer partido de fútbol nocturno, fue en el antiguo “Fortín” de Velez Sarsfield All Boys perdió con Huracán 3 a 0, en el último partido de Cambiasso en el Islas Malvinas La nueva Comisión Directiva del Club "Pacífico" lanzó el Fútbol Femenino y vuelve el Fútbol Infantil Post navigation Previous: “En este país, estamos rodeados por usureros y fascistas” NOTAS RELACIONADAS “En este país, estamos rodeados por usureros y fascistas” La Bocina 14 de julio de 2026 El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo La Bocina 14 de julio de 2026 Proyecto para castigar las estafas virtuales y robo de identidad La Bocina 13 de julio de 2026