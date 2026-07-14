No es “sólo fútbol”: prohíben llevar símbolos de Malvinas al partido con Inglaterra

Fútbol para ricos: “la entrada para un partido de Primera ronda los U$S 64”

El primer partido de fútbol nocturno, fue en el antiguo “Fortín” de Velez Sarsfield

All Boys perdió con Huracán 3 a 0, en el último partido de Cambiasso en el Islas Malvinas

La nueva Comisión Directiva del Club "Pacífico" lanzó el Fútbol Femenino y vuelve el Fútbol Infantil