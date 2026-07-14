“En este país, estamos rodeados por usureros y fascistas” La Bocina 14 de julio de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/07/navarro-usureros-y-fascistas.mp3 POPURRÍ XL – 14/07/26 Relacionado Vea también... Milei: “Están molestos, porque les estamos afanando los choreos” ¿Estamos mal, pero vamos bien?: la mitad no llega a fin de mes, pero el 40% votaría a LLA Cayó banda de prestamistas usureros PLAZA FALCÓN. “Estamos haciendo lo que nos pidieron los vecinos” Post navigation Previous: El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximoNext: No es “sólo fútbol”: prohíben llevar símbolos de Malvinas al partido con Inglaterra NOTAS RELACIONADAS No es “sólo fútbol”: prohíben llevar símbolos de Malvinas al partido con Inglaterra La Bocina 14 de julio de 2026 El Papa León XIV visitaría Buenos Aires en noviembre próximo La Bocina 14 de julio de 2026 Proyecto para castigar las estafas virtuales y robo de identidad La Bocina 13 de julio de 2026