Milei: "Están molestos, porque le estamos afanando los choreos" La Bocina 25 de agosto de 2025 Confesó Milei: "Les estamos afanando los choreos". pic.twitter.com/MRpk8N5wVT — Roberto Navarro (@robdnavarro) August 25, 2025