Según el gobierno, el motín en la Alcaidía de Parque Avellaneda “está controlado”

El secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, Maximiliano Piñeiro, informó sobre una protesta de 45 presos ocurrida a las 18:40 de este lunes en la Alcaidía 9 Bis (Remedios 3760), en el barrio de Parque Avellaneda. El funcionario aseguró que la situación se controló en poco tiempo y que no se produjeron fugas.

Según supo Noticias Argentinas, el funcionario explicó el origen del conflicto: “Hubo un grupo de presos que estaba violentando las rejas, se activó el protocolo habitual de cierre y se convocó al personal que se encarga de solucionar estos problemas”.

Traslado de policías y el problema de fondo

Piñeiro aclaró que la protesta fue interna y que no hubo participación de personas en el exterior. Informó que personal del SAME trasladó a efectivos policiales “por precaución por el uso de agresivo químico que se utiliza para poder ingresar a las celdas“, descartando heridos de gravedad. Si bien admitió que los presos “piden cosas“, defendió la respuesta institucional al afirmar que “el sistema nuestro de alcaldía funciona perfectamente“.

Finalmente, el secretario reconoció que la superpoblación en alcaidías “es una situación que no es lo ideal”, pero aseguró que el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, y el Gobierno Nacional “están trabajando en coordinar el traspaso de los presos“. “Entendemos que vamos a llegar a buen puerto“, concluyó.

